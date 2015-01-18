Килитчо Касусула - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Килитчо
|Фамилия
|Касусула
|Команда
|Мазембе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кисангани
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 августа 1982 (40 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Килитчо
|Фамилия
|Касусула
|Команда
|Мазембе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кисангани
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 августа 1982 (40 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ДР Конго
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.02.2015
|1' -90'
|ДР Конго
|0:0
(4:2)п
|Экваториальная Гвинея
|04.02.2015
|1' -90'
|ДР Конго
|1:3
|Кот-д'Ивуар
|67'
|31.01.2015
|1' -90'
|Конго
|2:4
|ДР Конго
|26.01.2015
|1' -90'
|ДР Конго
|1:1
|Тунис
|22.01.2015
|1' -90'
|Кабо-Верде
|0:0
|ДР Конго
|18.01.2015
|1' -90'
|Замбия
|1:1
|ДР Конго