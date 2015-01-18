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    Килитчо Касусула - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Килитчо
    Фамилия Касусула
    Команда Мазембе
    Состав Основной
    Родной город Кисангани
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 августа 1982 (40 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ДР Конго 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.02.2015 1' -90' ДР Конго 0:0
    (4:2)п    		 Экваториальная Гвинея
    04.02.2015 1' -90' ДР Конго 1:3 Кот-д'Ивуар
    67'
    31.01.2015 1' -90' Конго 2:4 ДР Конго
    26.01.2015 1' -90' ДР Конго 1:1 Тунис
    22.01.2015 1' -90' Кабо-Верде 0:0 ДР Конго
    18.01.2015 1' -90' Замбия 1:1 ДР Конго
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