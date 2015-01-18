Роберт Кидиаба - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Кидиаба
|Команда
|Мазембе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кипуши
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 января 1979 (44 года)
|Рост
|181
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Кидиаба
|Команда
|Мазембе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кипуши
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 января 1979 (44 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ДР Конго
|6
|-7
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.02.2015
|1' -90'
|ДР Конго
|0:0
(4:2)п
|Экваториальная Гвинея
|04.02.2015
|1' -90'
|ДР Конго
|1:3
|Кот-д'Ивуар
|31.01.2015
|1' -90'
|Конго
|2:4
|ДР Конго
|26.01.2015
|1' -90'
|ДР Конго
|1:1
|Тунис
|22.01.2015
|1' -90'
|Кабо-Верде
|0:0
|ДР Конго
|18.01.2015
|1' -90'
|Замбия
|1:1
|ДР Конго