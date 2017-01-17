Омар Габер - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Омар
|Фамилия
|Габер
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Каир
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1992 (31 год)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Омар
|Фамилия
|Габер
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Каир
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1992 (31 год)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Египет
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.02.2017
|Был в запасе
|Египет
|1:2
|Камерун
|01.02.2017
|107' -90'
|Буркина-Фасо
|1:1
(3:4)п
|Египет
|29.01.2017
|Был в запасе
|Египет
|1:0
|Марокко
|25.01.2017
|Был в запасе
|Египет
|1:0
|Гана
|21.01.2017
|Был в запасе
|Египет
|1:0
|Уганда
|17.01.2017
|Был в запасе
|Мали
|0:0
|Египет