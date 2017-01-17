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    Омар Габер - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Омар
    Фамилия Габер
    Команда Лос-Анджелес
    Состав Основной
    Родной город Каир
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 января 1992 (31 год)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Египет 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.02.2017 Был в запасе Египет 1:2 Камерун
    01.02.2017 107' -90' Буркина-Фасо 1:1
    (3:4)п    		 Египет
    29.01.2017 Был в запасе Египет 1:0 Марокко
    25.01.2017 Был в запасе Египет 1:0 Гана
    21.01.2017 Был в запасе Египет 1:0 Уганда
    17.01.2017 Был в запасе Мали 0:0 Египет
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