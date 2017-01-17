Ибрахим Салах - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Ибрахим
|Фамилия
|Салах
|Команда
|Замалек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мансура
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Ибрахим
|Фамилия
|Салах
|Команда
|Замалек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мансура
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Египет
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.02.2017
|Был в запасе
|Египет
|1:2
|Камерун
|01.02.2017
|1' -90'
|Буркина-Фасо
|1:1
(3:4)п
|Египет
|29.01.2017
|Был в запасе
|Египет
|1:0
|Марокко
|25.01.2017
|Был в запасе
|Египет
|1:0
|Гана
|21.01.2017
|Был в запасе
|Египет
|1:0
|Уганда
|17.01.2017
|Был в запасе
|Мали
|0:0
|Египет