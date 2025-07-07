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Энрик Саборит
Трансферы
€ 225 тыс
Энрик Саборит - трансферы
АЕК
27 апреля 1992 (34), Барселона
#4 | Защитник
186 см
Испания
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
07.07.25 / 31.05.27
Депортес Икике
АЕК
Свободный агент
06.03.25 / 07.07.25
Газиантеп
Депортес Икике
Свободный агент
30.07.24 / 06.03.25
Маккаби
Газиантеп
Свободный агент
01.07.18 / 30.07.24
Атлетик
Маккаби
Свободный агент
10.07.14 / 30.06.15
Атлетик
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