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Кипр. Первый дивизион
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АЕК
Энрик Саборит
Статистика
€ 225 тыс
Энрик Саборит - статистика
АЕК
27 апреля 1992 (34), Барселона
#4 | Защитник
186 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 4
06.09.2026
АЕК
1' - 45'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
АЕК
3 : 1
29.08.2026
АПОЭЛ
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
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И
Г
П
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К
АЕК
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Бейтар
2 : 3
30.07.2026
АЕК
1' - 77'
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