Энрик Саборит - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Энрик
|Фамилия
|Саборит
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барселона
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Энрик
|Фамилия
|Саборит
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барселона
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -125'
|Ницца (Ницца)
|2:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|18.08.2022
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|11.08.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|16'
|04.08.2022
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:0
|Арис (Салоники)
|45'