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    Энрик Саборит - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Энрик
    Фамилия Саборит
    Команда Маккаби
    Состав Основной
    Родной город Барселона
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маккаби 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -125' Ницца (Ницца) 2:0 Маккаби (Тель-Авив)
    18.08.2022 1' -90' Маккаби (Тель-Авив) 1:0 Ницца (Ницца)
    11.08.2022 1' -90' Арис (Салоники) 2:1 Маккаби (Тель-Авив)
    16'
    04.08.2022 1' -90' Маккаби (Тель-Авив) 2:0 Арис (Салоники)
    45'
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