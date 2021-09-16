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    Иломбе М'Бойо - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Иломбе
    Фамилия М'Бойо
    Команда Гент
    Состав Основной
    Родной город Киншаса
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 3 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.12.2021 1' -70' Гент (Гент) 1:0 Флора (Таллин)
    51'
    25.11.2021 82' -90' Анортосис (Ларнака) 1:0 Гент (Гент)
    04.11.2021 Был в запасе Гент (Гент) 1:1 Партизан (Белград)
    21.10.2021 80' -90' Партизан (Белград) 0:1 Гент (Гент)
    30.09.2021 Был в запасе Гент (Гент) 2:0 Анортосис (Ларнака)
    16.09.2021 63' -90' Флора (Таллин) 0:1 Гент (Гент)
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