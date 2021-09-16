Иломбе М'Бойо - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Иломбе
|Фамилия
|М'Бойо
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Иломбе
|Фамилия
|М'Бойо
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2021
|1' -70'
|Гент (Гент)
|1:0
|Флора (Таллин)
|51'
|25.11.2021
|82' -90'
|Анортосис (Ларнака)
|1:0
|Гент (Гент)
|04.11.2021
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|1:1
|Партизан (Белград)
|21.10.2021
|80' -90'
|Партизан (Белград)
|0:1
|Гент (Гент)
|30.09.2021
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:0
|Анортосис (Ларнака)
|16.09.2021
|63' -90'
|Флора (Таллин)
|0:1
|Гент (Гент)