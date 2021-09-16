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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Флора - Гент
Флора - Гент: обзор матча 16 сентября 2021
Флора
16.09.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа B, 1 тур
0 : 1
Завершен
Гент
54'
Д. Лемаич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флора - Гент
90'
+4
Замена
А. Оладойе
️️️️
Д. Лемаич
90'
+2
Желтая карточка
Нуриу
Желтая карточка
С. Зенев
89'
83'
Замена
Нуриу
️️️️
К. Опери
Замена
Х. Оямаа
️️️️
Р. Аллику
68'
63'
Замена
И. М'Бойо
️️️️
Л. Депуатр
63'
Замена
Ж. де Сар
️️️️
С. Кумс
63'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Р. Безус
54'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лемаич
Пас отдал
Р. Безус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флора
38
Матвей Игонен
ВР
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
15
Рауно Саппинен
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
10
Мартин Миллер
ЦП
9
Рауно Аллику
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Гент
26
Синан Болат
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
24
Свен Кумс
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Флора
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
25
Кен Калласте
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
8
Маркус Соометс
ЦП
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
4
Адевале Оладойе
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
3-4-3
38
Игонен
2
Лиландер
2
Кууск
4
Лукка
15
Саппинен
20
Поом
10
Миллер
14
Васильев
43
Сеппик
20
Зенев
9
Аллику
3-3-2-2
26
Болат
32
Нгаду-Нгаджуй
31
Годо
17
Кастро-Монтес
21
Ханше-Ольсен
42
Овусу
21
Опери
24
Кумс
90
Безус
22
Лемаич
29
Депуатр
9
Аллику
8
Оямаа
8
Оямаа
9
Аллику
21
Опери
25
Нуриу
25
Нуриу
21
Опери
22
Лемаич
4
Оладойе
4
Оладойе
22
Лемаич
24
Кумс
4
де Сар
4
де Сар
24
Кумс
90
Безус
9
Тиссудали
9
Тиссудали
90
Безус
29
Депуатр
7
М'Бойо
7
М'Бойо
29
Депуатр
Остались в запасе
Флора
Гент
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
25
Кен Калласте
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
8
Маркус Соометс
ЦП
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
33
Дави Руф
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
25
Кен Калласте
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
8
Маркус Соометс
ЦП
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Флора - Гент
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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