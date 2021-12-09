Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гент - Флора
Гент - Флора: обзор матча 09 декабря 2021
Гент
09.12.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, группа B, 6 тур
1 : 0
Завершен
Флора
51'
Д. Бруно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Флора
86'
Желтая карточка
К. Васильев
84'
Желтая карточка
С. Зенев
77'
Замена
М. Лиландер
️️️️
М. Лукка
Замена
Р. Безус
️️️️
Г. Чакветадзе
70'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Д. Бруно
70'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
И. М'Бойо
70'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Ж. де Сар
61'
Замена
И. Сиссе
️️️️
М. Нгаду-Нгаджуй
61'
57'
Замена
М. Миллер
️️️️
М. Поом
ГОЛ! 1:0!
Д. Бруно
Пас отдал
И. М'Бойо
51'
19'
Желтая карточка
Х. Пюрг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
4
Жульен де Сар
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Флора
38
Матвей Игонен
ВР
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
25
Кен Калласте
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
8
Маркус Соометс
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
9
Рауно Аллику
ЦФ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Гент
26
Синан Болат
ВР
40
Рене Ванден Борре
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Флора
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
31
Карл-Ромет Номм
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
43
Марккус Сеппик
ЦЗ
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
7
Данил Кураксин
ЛВ
10
Мартин Миллер
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
23
Хенри Валья
АП
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
3-3-2-2
33
Руф
17
Кастро-Монтес
32
Нгаду-Нгаджуй
31
Годо
21
Опери
42
Овусу
21
Ханше-Ольсен
4
де Сар
30
Чакветадзе
9
Бруно
7
М'Бойо
4-3-3
38
Игонен
2
Кууск
25
Калласте
4
Лукка
24
Пюрг
8
Соометс
14
Васильев
20
Поом
8
Оямаа
9
Аллику
20
Зенев
32
Нгаду-Нгаджуй
75
Сиссе
75
Сиссе
32
Нгаду-Нгаджуй
4
де Сар
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
4
де Сар
30
Чакветадзе
90
Безус
90
Безус
30
Чакветадзе
9
Бруно
9
Тиссудали
9
Тиссудали
9
Бруно
7
М'Бойо
29
Депуатр
29
Депуатр
7
М'Бойо
4
Лукка
2
Лиландер
2
Лиландер
4
Лукка
20
Поом
10
Миллер
10
Миллер
20
Поом
Остались в запасе
Гент
Флора
25
Нуриу
ЛЗ
26
Синан Болат
ВР
40
Рене Ванден Борре
ВР
18
Матис Самуас
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
31
Карл-Ромет Номм
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
43
Марккус Сеппик
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
23
Хенри Валья
АП
7
Данил Кураксин
ЛВ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Остались в запасе
25
Нуриу
ЛЗ
26
Синан Болат
ВР
40
Рене Ванден Борре
ВР
18
Матис Самуас
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Остались в запасе
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
31
Карл-Ромет Номм
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
43
Марккус Сеппик
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
23
Хенри Валья
АП
7
Данил Кураксин
ЛВ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Юрген Хенн
Статистика матча Гент - Флора
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
Новости команд
Все
Гент
Флора
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Флора» – «Интер Эскальдес»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Экс-глава департамента детского и юношеского футбола «Зенита» возглавил «Флору»
2017.01.03 08:54
Главным тренером сборной Эстонии назначен Мартин Рейм
2016.09.14 16:40
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+