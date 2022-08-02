Ян Копиц - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Копиц
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июня 1990 (32 года)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Копиц
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июня 1990 (32 года)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 78'
|Виктория
|1:1
|Сигма
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Виктория
|2:1
|Слован
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|21'
|19.02.2023
|1' - 70'
|Словацко
|2:0
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|12.02.2023
|1' - 81'
|Виктория
|2:1
|Динамо
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|57'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виктория
|8
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.10.2022
|1' -25'
|Виктория (Пльзень)
|2:4
|Бавария (Мюнхен)
|04.10.2022
|1' -58'
|Бавария (Мюнхен)
|5:0
|Виктория (Пльзень)
|23.08.2022
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Карабах (Агдам)
|58' 90'
|17.08.2022
|1' -90'
|Карабах (Агдам)
|0:0
|Виктория (Пльзень)
|09.08.2022
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Шериф (Тирасполь)
|02.08.2022
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|78'
|26.07.2022
|1' -77'
|Виктория (Пльзень)
|5:0
|ХИК (Хельсинки)
|20.07.2022
|1' -85'
|ХИК (Хельсинки)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|57' 76'