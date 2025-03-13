Статистика по турнирам

Лига Европы 2024/2025 Чехия. Шанс Лига 2024/2025 Лига конференций 2023/2024 Чехия. Фортуна Лига 2023/2024 Лига чемпионов 2022/2023 Чехия. Фортуна Лига 2022/2023 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Чехия. Синот Лига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Чехия. Синот Лига 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Чехия. Синот Лига 2019/2020 Лига чемпионов 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Чехия. Синот Лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи 2013