Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Виктория
Айнтрахт - Виктория: обзор матча 26 сентября 2024
Айнтрахт
26.09.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
3 : 3
Завершен
Виктория
38'
У. Экитике
62'
Э. Эбимбе
67'
Р. Кристенсен
41'
П. Шулц
90+3'
В. Емелка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Виктория
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
В. Емелка
Пас отдал
М. Гавел
Замена
Н. Коллинс
️️️️
Р. Кристенсен
85'
82'
Замена
J. Panos
️️️️
Л. Калвах
82'
Замена
Э. Йирка
️️️️
Каду
76'
Замена
А. Сойка
️️️️
Л. Черв
Замена
Х. Ларссон
️️️️
М. Дауд
71'
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
У. Экитике
71'
71'
Замена
Д. Васулин
️️️️
М. Выдра
ГОЛ! 3:1!
Р. Кристенсен
67'
ГОЛ! 2:1!
Э. Эбимбе
Пас отдал
У. Экитике
62'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
И. Матанович
60'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
А. Кнауфф
60'
41'
ГОЛ! 1:1!
П. Шулц
Пас отдал
Л. Калвах
ГОЛ! 1:0!
У. Экитике
Пас отдал
Р. Кристенсен
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Тута
(К)
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
6
Лукас Черв
ЦП
23
Лукаш Калвах
(К)
ЦП
10
Павел Шулц
АП
20
Каду
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
1
Nils Ramming
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
10
Ян Копиц
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
9
Матей Валента
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Сантос
27
Нкунку
3
Тута
3
Теате
5
Кристенсен
6
Скири
81
Дауд
22
Экитике
7
Кнауфф
31
Матанович
22
Мармуш
4-2-2-2
23
Йедличка
21
Емелка
15
Маркович
40
Дуэ
24
Гавел
6
Черв
23
Калвах
20
Каду
10
Шулц
11
Выдра
80
Аду
5
Кристенсен
34
Коллинс
34
Коллинс
5
Кристенсен
81
Дауд
15
Ларссон
15
Ларссон
81
Дауд
31
Матанович
8
Шаиби
8
Шаиби
31
Матанович
22
Экитике
23
Бахоя
23
Бахоя
22
Экитике
7
Кнауфф
29
Эбимбе
29
Эбимбе
7
Кнауфф
6
Черв
12
Сойка
12
Сойка
6
Черв
23
Калвах
20
20
23
Калвах
20
Каду
97
Йирка
97
Йирка
20
Каду
11
Выдра
15
Васулин
15
Васулин
11
Выдра
Остались в запасе
Айнтрахт
Виктория
1
Йенс Граль
ВР
1
Nils Ramming
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
9
Матей Валента
АП
8
Джон Москера
ЛВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
1
Nils Ramming
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
9
Матей Валента
АП
8
Джон Москера
ЛВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Айнтрахт - Виктория
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
5
11
Офсайды
1
1
Количество передач
662
313
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.29
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Айнтрахт
- : -
02.12.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Виктория
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+