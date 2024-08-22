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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Виктория - Хартс
Виктория - Хартс: обзор матча 22 августа 2024
Виктория
22.08.2024, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Хартс
90+6'
Д. Ойегоке (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Хартс
90'
+8
Желтая карточка
Д. Ойегоке
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Ойегоке
Пас отдал
Каду
90'
+6
Желтая карточка
Л. Калвах
90'
+1
89'
Замена
Ю. Ода
️️️️
К. Варгас
80'
Замена
Л. Бойс
️️️️
Л. Шенклэнд
75'
Замена
Д. Ойегоке
️️️️
Ж. Тэйлор
75'
Замена
Б. Спиттал
️️️️
Д. Грант
Замена
Д. Москера
️️️️
Я. Копиц
74'
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Васулин
74'
Желтая карточка
В. Емелка
69'
Замена
J. Bello
️️️️
Э. Йирка
60'
Замена
Каду
️️️️
М. Гавел
60'
36'
Желтая карточка
К. Варгас
22'
Желтая карточка
К. Девлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
6
Лукас Черв
ЦП
10
Павел Шулц
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
77
Жеральд Тэйлор
ЛЗ
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
6
Malachi Boateng
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
77
Кеннет Варгас
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
19
Том Слончик
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
20
Каду
ПВ
72
James Bello
ЦФ
4
Vaclav Mika
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Хартс
30
Ryan Fulton
ВР
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
25
Macaulay Tait
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
31
Ян Дханда
АП
33
Финлей Поллок
АП
9
Ютаро Ода
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
17
Musa Drammeh
ЦФ
4-3-2-1
13
Тврдон
40
Дуэ
24
Гавел
21
Емелка
2
Гранац
10
Копиц
23
Калвах
6
Черв
10
Шулц
97
Йирка
15
Васулин
3-3-2-2
1
Гордон
2
Кент
3
Кингсли
15
Роулес
77
Тэйлор
14
Девлин
29
Пенрис
6
8
Грант
7
Шенклэнд
77
Варгас
10
Копиц
8
Москера
8
Москера
10
Копиц
24
Гавел
20
Каду
20
Каду
24
Гавел
97
Йирка
72
72
97
Йирка
15
Васулин
11
Выдра
11
Выдра
15
Васулин
77
Тэйлор
33
Ойегоке
33
Ойегоке
77
Тэйлор
8
Грант
16
Спиттал
16
Спиттал
8
Грант
77
Варгас
9
Ода
9
Ода
77
Варгас
7
Шенклэнд
27
Бойс
27
Бойс
7
Шенклэнд
Остались в запасе
Виктория
Хартс
23
Мартин Йедличка
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
19
Том Слончик
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
4
Vaclav Mika
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
30
Ryan Fulton
ВР
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
31
Ян Дханда
АП
33
Финлей Поллок
АП
14
Алан Форрест
ЛВ
10
Барри Маккей
ЦФ
17
Musa Drammeh
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
23
Мартин Йедличка
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
19
Том Слончик
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
4
Vaclav Mika
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Остались в запасе
30
Ryan Fulton
ВР
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
31
Ян Дханда
АП
33
Финлей Поллок
АП
14
Алан Форрест
ЛВ
10
Барри Маккей
ЦФ
17
Musa Drammeh
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Виктория - Хартс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Доосан Арена
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