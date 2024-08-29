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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хартс - Виктория
Хартс - Виктория: обзор матча 29 августа 2024
Хартс
29.08.2024, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Виктория
76'
Л. Черв
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Виктория
Желтая карточка
Ж. Тэйлор
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Кент
90'
+4
90'
+2
Замена
Т. Слончик
️️️️
П. Шулц
87'
Замена
Л. Гейда
️️️️
Д. Васулин
Замена
J. Wilson
️️️️
К. Варгас
82'
Замена
А. Форрест
️️️️
К. Девлин
82'
76'
ГОЛ! 0:1!
Л. Черв
Замена
Я. Дханда
️️️️
Л. Бойс
72'
Замена
Ю. Ода
️️️️
Д. Пенрис
67'
Замена
Б. Спиттал
️️️️
Д. Грант
67'
Желтая карточка
Д. Грант
58'
58'
Замена
М. Выдра
️️️️
А. Сойка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
77
Жеральд Тэйлор
ЛЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
6
Malachi Boateng
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
6
Лукас Черв
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
10
Павел Шулц
АП
20
Каду
ПВ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
25
Macaulay Tait
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
31
Ян Дханда
АП
33
Финлей Поллок
АП
9
Ютаро Ода
ЦФ
17
Musa Drammeh
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
19
Том Слончик
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
4
Vaclav Mika
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
3-3-2-2
1
Гордон
2
Кент
3
Кингсли
15
Роулес
77
Тэйлор
14
Девлин
29
Пенрис
6
8
Грант
77
Варгас
27
Бойс
3-4-2-1
13
Тврдон
24
Гавел
40
Дуэ
21
Емелка
23
Калвах
12
Сойка
10
Копиц
6
Черв
20
Каду
10
Шулц
15
Васулин
8
Грант
16
Спиттал
16
Спиттал
8
Грант
27
Бойс
31
Дханда
31
Дханда
27
Бойс
14
Девлин
14
Форрест
14
Форрест
14
Девлин
29
Пенрис
9
Ода
9
Ода
29
Пенрис
77
Варгас
21
21
77
Варгас
15
Васулин
2
Гейда
2
Гейда
15
Васулин
10
Шулц
19
Слончик
19
Слончик
10
Шулц
12
Сойка
11
Выдра
11
Выдра
12
Сойка
Остались в запасе
Хартс
Виктория
28
Зандер Кларк
ВР
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
17
Musa Drammeh
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
23
Мартин Йедличка
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
20
Jiri Panos
ЦП
8
Джон Москера
ЛВ
97
Эрик Йирка
ПВ
4
Vaclav Mika
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
28
Зандер Кларк
ВР
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
17
Musa Drammeh
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
Остались в запасе
23
Мартин Йедличка
ВР
44
Флориан Вигеле
ВР
4
Cheikh Cory Sene
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
20
Jiri Panos
ЦП
8
Джон Москера
ЛВ
97
Эрик Йирка
ПВ
4
Vaclav Mika
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Хартс - Виктория
3
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
8
Сейвы
3
1
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
2
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Tynecastle Park, Edinburgh
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