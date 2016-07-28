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    Ян Новота - статистика

    Вратарь
    Имя Ян
    Фамилия Новота
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Матушково
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 29 ноября 1983 (39 лет)
    Рост 199
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 5 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.11.2016 1' -90' Генк (Генк) 1:0 Рапид (Вена)
    03.11.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Рапид (Вена)
    20.10.2016 Был в запасе Рапид (Вена) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    29.09.2016 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:0 Рапид (Вена)
    15.09.2016 Был в запасе Рапид (Вена) 3:2 Генк (Генк)
    25.08.2016 1' -90' Рапид (Вена) 0:2 Тренчин (Тренчин)
    18.08.2016 1' -90' Тренчин (Тренчин) 0:4 Рапид (Вена)
    04.08.2016 1' -90' Рапид (Вена) 3:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    28.07.2016 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:0 Рапид (Вена)
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