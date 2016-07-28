|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|5
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.11.2016
|1' -90'
|Генк (Генк)
|1:0
|Рапид (Вена)
|03.11.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Рапид (Вена)
|20.10.2016
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|29.09.2016
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Рапид (Вена)
|15.09.2016
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|3:2
|Генк (Генк)
|25.08.2016
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|0:2
|Тренчин (Тренчин)
|18.08.2016
|1' -90'
|Тренчин (Тренчин)
|0:4
|Рапид (Вена)
|04.08.2016
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|28.07.2016
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|Рапид (Вена)