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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сассуоло - Рапид
Сассуоло - Рапид: обзор матча 03 ноября 2016
Сассуоло
03.11.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
2 : 2
Завершен
Рапид
34'
Г. Дефрель
45+3'
Л. Пеллегрини
86'
М. Йелич
90'
Г. Квилитая
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Рапид
90'
+3
Желтая карточка
Г. Квилитая
Замена
С. Франкини
️️️️
Г. Дефрель
90'
+1
90'
ГОЛ! 2:2!
Г. Квилитая
86'
ГОЛ! 2:1!
М. Йелич
Желтая карточка
Ф. Пелузо
85'
85'
Замена
Т. Санто
️️️️
И. Мочинич
Замена
Ф. Риччи
️️️️
А. Рагуса
81'
Замена
М. Политано
️️️️
А. Матри
64'
Желтая карточка
А. Рагуса
63'
61'
Замена
Г. Квилитая
️️️️
Жоэлинтон
61'
Замена
М. Йелич
️️️️
Т. Мург
60'
Желтая карточка
И. Мочинич
ГОЛ! 2:0!
Л. Пеллегрини
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
М. Зоннляйтнер
39'
Желтая карточка
Л. Шауб
Желтая карточка
Г. Дефрель
35'
ГОЛ! 1:0!
Г. Дефрель
Пас отдал
Д. Бьондини
34'
Желтая карточка
А. Матри
28'
Желтая карточка
М. Гаццола
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Рапид
26
Иван Мочинич
ВР
30
Рихард Штребингер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
4
Томас Шраммель
ЦЗ
21
Луис Шауб
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
99
Томас Мург
АП
15
Срджан Граховац
ПП
Главный тренер
Майк Бюскенс
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
33
Симоне Франкини
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
31
Симоне Капуто
РФ
Рапид
1
Ян Новота
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
6
Кристоф Шессвендтер
ЦЗ
16
Филипп Маликсек
ЦП
34
Тамаш Санто
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
9
Матей Йелич
ЦФ
3-2-1-2-2
47
Консильи
13
Пелузо
23
Гаццола
17
Адьяпонг
15
Ачерби
14
Лирола
8
Бьондини
32
Рагуса
7
Пеллегрини
21
Матри
92
Дефрель
4-3-2
26
Мочинич
34
Турнвальд
6
Зоннляйтнер
4
Шраммель
28
Хофманн
15
Граховац
9
Траустасон
21
Шауб
7
Жоэлинтон
99
Мург
92
Дефрель
33
Франкини
33
Франкини
92
Дефрель
32
Рагуса
11
Риччи
11
Риччи
32
Рагуса
21
Матри
21
Политано
21
Политано
21
Матри
26
Мочинич
34
Санто
34
Санто
26
Мочинич
7
Жоэлинтон
9
Квилитая
9
Квилитая
7
Жоэлинтон
99
Мург
9
Йелич
9
Йелич
99
Мург
Остались в запасе
Сассуоло
Рапид
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
31
Симоне Капуто
РФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
1
Ян Новота
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
6
Кристоф Шессвендтер
ЦЗ
16
Филипп Маликсек
ЦП
Главный тренер
Майк Бюскенс
Остались в запасе
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
31
Симоне Капуто
РФ
Остались в запасе
1
Ян Новота
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
6
Кристоф Шессвендтер
ЦЗ
16
Филипп Маликсек
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Майк Бюскенс
Статистика матча Сассуоло - Рапид
5
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
8
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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