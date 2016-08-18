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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тренчин - Рапид
Тренчин - Рапид: обзор матча 18 августа 2016
Тренчин
18.08.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, 4 раунд
0 : 4
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Рапид
32'
Л. Шауб
54'
Л. Шауб
73'
Ш. Шваб
83'
Л. Шауб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тренчин - Рапид
83'
ГОЛ! 0:4!
Л. Шауб
73'
ГОЛ! 0:3!
Ш. Шваб
54'
ГОЛ! 0:2!
Л. Шауб
32'
ГОЛ! 0:1!
Л. Шауб
Начало матча
Статистика матча Тренчин - Рапид
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
- : -
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Скалица
0 : 2
17.10.2026
Тренчин
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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