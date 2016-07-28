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Торпедо-БелАЗ - Рапид
Торпедо-БелАЗ - Рапид: обзор матча 28 июля 2016
Торпедо-БелАЗ
28.07.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Рапид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Рапид
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
- : -
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
МЛ Витебск
2 : 0
15.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
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