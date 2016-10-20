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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Сассуоло
Рапид - Сассуоло: обзор матча 20 октября 2016
Рапид
20.10.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа F, 3 тур
1 : 1
Завершен
Сассуоло
7'
Л. Шауб
66'
Т. Шраммель (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Сассуоло
87'
Замена
К. Адьяпонг
️️️️
М. Политано
78'
Замена
Ф. Риччи
️️️️
А. Матри
Замена
М. Йелич
️️️️
А. Ингви Траустасон
73'
66'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Т. Шраммель
Замена
С. Граховац
️️️️
Т. Мург
64'
Желтая карточка
Т. Мург
59'
58'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
А. Рагуса
Замена
М. Хофманн
️️️️
К. Дибон
45'
ГОЛ! 1:0!
Л. Шауб
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
4
Томас Шраммель
ЦЗ
6
Кристоф Шессвендтер
ЦЗ
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
99
Томас Мург
АП
26
Иван Мочинич
ПП
Главный тренер
Майк Бюскенс
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Рапид
1
Ян Новота
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
34
Тамаш Санто
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
9
Матей Йелич
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-4-2
30
Штребингер
3
Павелич
6
Шессвендтер
17
Дибон
4
Шраммель
22
Шваб
9
Траустасон
21
Шауб
26
Мочинич
99
Мург
7
Жоэлинтон
4-2-3-1
47
Консильи
14
Лирола
51
Антеи
15
Ачерби
13
Пелузо
36
Маццителли
4
Маньянелли
21
Политано
7
Пеллегрини
32
Рагуса
21
Матри
17
Дибон
28
Хофманн
28
Хофманн
17
Дибон
99
Мург
15
Граховац
15
Граховац
99
Мург
9
Траустасон
9
Йелич
9
Йелич
9
Траустасон
21
Политано
17
Адьяпонг
17
Адьяпонг
21
Политано
21
Матри
11
Риччи
11
Риччи
21
Матри
32
Рагуса
92
Дефрель
92
Дефрель
32
Рагуса
Остались в запасе
Рапид
Сассуоло
1
Ян Новота
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
34
Тамаш Санто
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
1
Ян Новота
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
34
Тамаш Санто
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
Главный тренер
Майк Бюскенс
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Рапид - Сассуоло
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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