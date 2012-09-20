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    Саша Стаменкович - статистика

    #20 | Вратарь
    Имя Саша
    Фамилия Стаменкович
    Команда Актобе
    Состав Основной
    Родной город Лешковац
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 5 января 1985 (38 лет)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нефтчи 6 -8 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2012 1' -90' Интер (Милан) 2:2 Нефтчи (Баку)
    22.11.2012 1' -90' Нефтчи (Баку) 1:1 Партизан (Белград)
    78'
    08.11.2012 1' -90' Нефтчи (Баку) 0:1 Рубин (Казань)
    25.10.2012 1' -90' Рубин (Казань) 1:0 Нефтчи (Баку)
    04.10.2012 1' -90' Нефтчи (Баку) 1:3 Интер (Милан)
    20.09.2012 1' -90' Партизан (Белград) 0:0 Нефтчи (Баку)
    75'
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