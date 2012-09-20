Саша Стаменкович - статистика
#20 | Вратарь
|Имя
|Саша
|Фамилия
|Стаменкович
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лешковац
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 января 1985 (38 лет)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Саша
|Фамилия
|Стаменкович
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лешковац
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 января 1985 (38 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|6
|-8
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|1' -90'
|Интер (Милан)
|2:2
|Нефтчи (Баку)
|22.11.2012
|1' -90'
|Нефтчи (Баку)
|1:1
|Партизан (Белград)
|78'
|08.11.2012
|1' -90'
|Нефтчи (Баку)
|0:1
|Рубин (Казань)
|25.10.2012
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Нефтчи (Баку)
|04.10.2012
|1' -90'
|Нефтчи (Баку)
|1:3
|Интер (Милан)
|20.09.2012
|1' -90'
|Партизан (Белград)
|0:0
|Нефтчи (Баку)
|75'