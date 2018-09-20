Томас Туйвель - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Туйвель
|Команда
|Фехервар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нитра
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Туйвель
|Команда
|Фехервар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нитра
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фехервар
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|Был в запасе
|Фехервар (Секешфехервар)
|2:2
|Челси (Лондон)
|29.11.2018
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|2:0
|Фехервар (Секешфехервар)
|08.11.2018
|Был в запасе
|Фехервар (Секешфехервар)
|1:0
|ПАОК (Салоники)
|25.10.2018
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|0:2
|Фехервар (Секешфехервар)
|04.10.2018
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|1:0
|Фехервар (Секешфехервар)
|20.09.2018
|1' -90'
|Фехервар (Секешфехервар)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)