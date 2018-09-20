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    Томас Туйвель - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Томас
    Фамилия Туйвель
    Команда Фехервар
    Состав Основной
    Родной город Нитра
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 сентября 1983 (39 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фехервар 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2018 Был в запасе Фехервар (Секешфехервар) 2:2 Челси (Лондон)
    29.11.2018 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 2:0 Фехервар (Секешфехервар)
    08.11.2018 Был в запасе Фехервар (Секешфехервар) 1:0 ПАОК (Салоники)
    25.10.2018 Был в запасе ПАОК (Салоники) 0:2 Фехервар (Секешфехервар)
    04.10.2018 1' -90' Челси (Лондон) 1:0 Фехервар (Секешфехервар)
    20.09.2018 1' -90' Фехервар (Секешфехервар) 0:2 БАТЭ (Борисов)
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