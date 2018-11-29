Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
БАТЭ - Фехервар
БАТЭ - Фехервар: обзор матча 29 ноября 2018
БАТЭ
29.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа L, 5 тур
2 : 0
Завершен
Фехервар
22'
Н. Сигневич
85'
М. Иванич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Фехервар
ГОЛ! 2:0!
М. Иванич
Пас отдал
И. Стасевич
85'
76'
Желтая карточка
В. Соуза
Желтая карточка
Н. Сигневич
65'
Желтая карточка
А. Глеб
49'
Желтая карточка
Е. Филипенко
39'
ГОЛ! 1:0!
Н. Сигневич
Пас отдал
И. Стасевич
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
77
Денис Щербицкий
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Фехервар
1
Адам Ковачик
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
17
Мате Паткаи
ЦП
9
Саболч Хусти
ЦП
88
Анель Хаджич
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
62
Михаил Гордейчук
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
94
Ирвин Мукам
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Фехервар
12
Томас Туйвель
ВР
25
Кристиан Тамаш
ЦЗ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
10
Иштван Ковач
ЦП
13
Жомбор Берец
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
15
Армин Ходжич
ЦФ
2-5-2-1
77
Щербицкий
20
Волков
24
Филипенко
25
Бага
11
Глеб
7
Стасевич
21
Драгун
17
Риос
6
Филипович
4
Иванич
14
Сигневич
3-2-4-1
1
Ковачик
5
Соуза
2
Стопира
5
Фиола
77
Него
23
Юхас
17
Паткаи
9
Хусти
88
Хаджич
17
Миланов
44
Щепович
Остались в запасе
БАТЭ
Фехервар
31
Антон Чичкан
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
62
Михаил Гордейчук
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
94
Ирвин Мукам
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
12
Томас Туйвель
ВР
25
Кристиан Тамаш
ЦЗ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
10
Иштван Ковач
ЦП
13
Жомбор Берец
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
31
Антон Чичкан
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
62
Михаил Гордейчук
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
94
Ирвин Мукам
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Туйвель
ВР
25
Кристиан Тамаш
ЦЗ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
10
Иштван Ковач
ЦП
13
Жомбор Берец
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча БАТЭ - Фехервар
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
Новости команд
Все
БАТЭ
Фехервар
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 12:50
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Арсенал» – БАТЭ: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 12:50
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Арсенал» – БАТЭ: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Торпедо» поставило на паузу свои трансферы
2025.07.09 13:17
«Торпедо» подпишет защитника сборной Болгарии
2025.07.02 23:57
1
Николич близок к назначению в венгерский клуб
2023.02.16 12:20
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
2022.11.07 07:40
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
2022.08.14 23:39
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+