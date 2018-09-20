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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фехервар - БАТЭ
Фехервар - БАТЭ: обзор матча 20 сентября 2018
Фехервар
20.09.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа L, 1 тур
0 : 2
Завершен
БАТЭ
27'
Я. Туоминен
85'
Е. Филипенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фехервар - БАТЭ
90'
+3
Желтая карточка
Д. Щербицкий
85'
ГОЛ! 0:2!
Е. Филипенко
Пас отдал
И. Стасевич
51'
Желтая карточка
А. Филипович
36'
Желтая карточка
Н. Милунович
Желтая карточка
Г. Миланов
30'
27'
ГОЛ! 0:1!
Я. Туоминен
Пас отдал
Е. Яблонский
Желтая карточка
Стопира
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
12
Томас Туйвель
ВР
2
Стопира
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
10
Иштван Ковач
ЦП
88
Анель Хаджич
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
БАТЭ
77
Денис Щербицкий
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЦП
6
Александар Филипович
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Фехервар
55
Бенке Тот
ЦЗ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
25
Кристиан Тамаш
ЦЗ
17
Мате Паткаи
ЦП
13
Жомбор Берец
ЦП
15
Армин Ходжич
ЦФ
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
62
Михаил Гордейчук
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
17
Лувагга Кизито
ПП
15
Максим Скавыш
ЦФ
3-2-4-1
12
Туйвель
23
Юхас
5
Соуза
5
Фиола
2
Стопира
77
Него
17
Миланов
10
Ковач
88
Хаджич
8
Николов
44
Щепович
3-5-1-1
77
Щербицкий
23
Поляков
19
Милунович
24
Филипенко
7
Стасевич
21
Драгун
25
Бага
14
Яблонский
6
Филипович
4
Иванич
24
Туоминен
Остались в запасе
Фехервар
БАТЭ
55
Бенке Тот
ЦЗ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
25
Кристиан Тамаш
ЦЗ
17
Мате Паткаи
ЦП
13
Жомбор Берец
ЦП
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
31
Антон Чичкан
ВР
62
Михаил Гордейчук
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
17
Лувагга Кизито
ПП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
55
Бенке Тот
ЦЗ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
25
Кристиан Тамаш
ЦЗ
17
Мате Паткаи
ЦП
13
Жомбор Берец
ЦП
15
Армин Ходжич
ЦФ
Остались в запасе
31
Антон Чичкан
ВР
62
Михаил Гордейчук
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
17
Лувагга Кизито
ПП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Фехервар - БАТЭ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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