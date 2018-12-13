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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фехервар - Челси
Фехервар - Челси: обзор матча 13 декабря 2018
Фехервар
13.12.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа L, 6 тур
2 : 2
Завершен
Челси
32'
И. Ампаду (АГ)
56'
Л. Него
30'
Виллиан
75'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фехервар - Челси
Замена
М. Паткаи
️️️️
А. Хаджич
85'
Замена
А. Ходжич
️️️️
С. Хусти
81'
Замена
И. Ковач
️️️️
Г. Миланов
81'
79'
Желтая карточка
Р. Лофтус-Чик
Желтая карточка
Л. Него
76'
75'
ГОЛ! 2:2!
О. Жиру
Желтая карточка
В. Соуза
74'
Желтая карточка
С. Хусти
69'
Желтая карточка
Р. Юхас
66'
ГОЛ! 2:1!
Л. Него
Пас отдал
Г. Миланов
56'
56'
Замена
Педро
️️️️
Виллиан
45'
+1
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Мората
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
И. Ампаду
Пас отдал
Г. Миланов
32'
30'
ГОЛ! 0:1!
Виллиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
1
Адам Ковачик
ВР
2
Стопира
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
17
Георгий Миланов
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
88
Анель Хаджич
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Фехервар
12
Томас Туйвель
ВР
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
25
Кристиан Тамаш
ЦЗ
10
Иштван Ковач
ЦП
13
Жомбор Берец
ЦП
17
Мате Паткаи
ЦП
15
Армин Ходжич
ЦФ
Челси
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
55
Джордж Макичран
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-2-4-1
1
Ковачик
5
Соуза
23
Юхас
5
Фиола
2
Стопира
77
Него
9
Хусти
8
Николов
88
Хаджич
17
Миланов
44
Щепович
4-3-2-1
13
Кабальеро
77
Дзаппакоста
4
Ампаду
15
Кристенсен
33
Эмерсон
20
Лофтус-Чик
4
Фабрегас
6
Баркли
7
Хадсон-Одои
10
Виллиан
21
Мората
17
Миланов
10
Ковач
10
Ковач
17
Миланов
88
Хаджич
17
Паткаи
17
Паткаи
88
Хаджич
9
Хусти
15
Ходжич
15
Ходжич
9
Хусти
10
Виллиан
9
Педро
9
Педро
10
Виллиан
21
Мората
9
Жиру
9
Жиру
21
Мората
Остались в запасе
Фехервар
Челси
12
Томас Туйвель
ВР
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
25
Кристиан Тамаш
ЦЗ
13
Жомбор Берец
ЦП
Главный тренер
Михаэль Борис
55
Джордж Макичран
ЦП
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
12
Томас Туйвель
ВР
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
25
Кристиан Тамаш
ЦЗ
13
Жомбор Берец
ЦП
Остались в запасе
55
Джордж Макичран
ЦП
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Фехервар - Челси
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Состой Стадион
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