Бригель - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Нуно Мигель
|Фамилия
|Перейра Соуза
|Команда
|Маритиму
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фуншал
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 марта 1979 (44 года)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Нуно Мигель
|Фамилия
|Перейра Соуза
|Команда
|Маритиму
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фуншал
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 марта 1979 (44 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маритиму
|5
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|1' -90'
|Маритиму (Фуншал)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|87'
|23.11.2012
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:1
|Маритиму (Фуншал)
|08.11.2012
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:0
|Маритиму (Фуншал)
|76'
|25.10.2012
|1' -90'
|Маритиму (Фуншал)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|04.10.2012
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Маритиму (Фуншал)
|20.09.2012
|1' -90'
|Маритиму (Фуншал)
|0:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)