Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ньюкасл - Маритиму
Ньюкасл - Маритиму: обзор матча 23 ноября 2012
Ньюкасл
23.11.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа D, 5 тур
1 : 1
Завершен
Маритиму
23'
С. Марво
79'
Фиделис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Маритиму
79'
ГОЛ! 1:1!
Фиделис
Замена
М. Абид
️️️️
С. Амеоби
76'
73'
Замена
Р. Бригидо
️️️️
Сами
59'
Замена
Фиделис
️️️️
Адилсон
Замена
Р. Амалфитано
️️️️
П. Сиссе
51'
Замена
Д. Ба
️️️️
А. Бен Арфа
40'
ГОЛ! 1:0!
С. Марво
Пас отдал
А. Бен Арфа
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Маритиму
1
Ромэйн Салин
ВР
2
Жоао Диого
ЦЗ
41
Рубен Феррейра
ЦЗ
3
Марсио Росарио
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
12
Жоао Луис
ЦП
6
Давид Симау
ЦП
15
Данило
ЦП
5
Рафаэль Миранда
ЦП
26
Адилсон
ЦФ
17
Сами
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Маритиму
33
Рикарду Феррейра
ВР
21
Бригель
ЦЗ
18
Луис Олим
ЦЗ
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
27
Родриго Антонио
ПЗ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
9
Фиделис
ЦФ
4-2-2-2
23
Крул
18
Сантон
2
Колоччини
27
Тэйлор
2
Симпсон
6
Анита
5
Бигиримана
8
Бен Арфа
12
Марво
10
Амеоби
61
Сиссе
4-4-2
1
Салин
41
Феррейра
3
Росарио
27
Роберж
2
Диого
6
Симау
15
Данило
5
Миранда
12
Луис
17
Сами
26
Адилсон
10
Амеоби
17
Абид
17
Абид
10
Амеоби
61
Сиссе
20
Амалфитано
20
Амалфитано
61
Сиссе
8
Бен Арфа
19
Ба
19
Ба
8
Бен Арфа
26
Адилсон
9
Фиделис
9
Фиделис
26
Адилсон
17
Сами
91
Бригидо
91
Бригидо
17
Сами
Остались в запасе
Ньюкасл
Маритиму
33
Роб Эллиот
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
33
Рикарду Феррейра
ВР
21
Бригель
ЦЗ
18
Луис Олим
ЦЗ
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
27
Родриго Антонио
ПЗ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Остались в запасе
33
Рикарду Феррейра
ВР
21
Бригель
ЦЗ
18
Луис Олим
ЦЗ
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
27
Родриго Антонио
ПЗ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Ньюкасл - Маритиму
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Маритиму
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Экс-зенитовец Данни стал спортивным директором португальского клуба
2023.11.18 18:46
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
1
«Химки» купили бразильского защитника за 300 тысяч
2023.01.28 08:16
2
«Химки» согласовали переход бразильского защитника
2023.01.27 00:38
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+