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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маритиму - Ньюкасл
Маритиму - Ньюкасл: обзор матча 20 сентября 2012
Маритиму
20.09.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Ньюкасл
86'
Желтая карточка
Д. Сантон
Замена
Адилсон
️️️️
Данило
82'
81'
Замена
С. Марво
️️️️
Д. Гослинг
76'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Р. Амалфитано
Замена
Г. Абреу
️️️️
Д. Симау
75'
68'
Желтая карточка
Р. Амалфитано
Замена
Фиделис
️️️️
Элдон
54'
53'
Замена
С. Амеоби
️️️️
Х. Вучкич
Желтая карточка
Д. Симау
45'
+2
45'
Желтая карточка
Г. Бигиримана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
21
Бригель
ЦЗ
18
Луис Олим
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
12
Жоао Луис
ЦП
6
Давид Симау
ЦП
15
Данило
ЦП
5
Рафаэль Миранда
ЦП
17
Сами
ЦФ
10
Элдон
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Маритиму
1
Веллингтон Лима
ВР
18
Игор Росси
ЦЗ
3
Марсио Росарио
ЦЗ
2
Жоао Диого
ЦЗ
11
Гонсало Абреу
ЦФ
9
Фиделис
ЦФ
26
Адилсон
ЦФ
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
4-4-2
1
Салин
3
Гильерме
18
Олим
27
Роберж
21
Бригель
12
Луис
15
Данило
5
Миранда
6
Симау
10
Элдон
17
Сами
4-4-1-1
33
Эллиот
18
Сантон
24
Перч
27
Тэйлор
5
Уильямсон
32
Обертан
20
Амалфитано
32
Гослинг
5
Бигиримана
10
Вучкич
26
Амеоби
6
Симау
11
Абреу
11
Абреу
6
Симау
10
Элдон
9
Фиделис
9
Фиделис
10
Элдон
15
Данило
26
Адилсон
26
Адилсон
15
Данило
20
Амалфитано
3
Фергюсон
3
Фергюсон
20
Амалфитано
32
Гослинг
12
Марво
12
Марво
32
Гослинг
10
Вучкич
10
Амеоби
10
Амеоби
10
Вучкич
Остались в запасе
Маритиму
Ньюкасл
18
Игор Росси
ЦЗ
3
Марсио Росарио
ЦЗ
2
Жоао Диого
ЦЗ
1
Веллингтон Лима
ВР
Главный тренер
Педру Мартинш
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
22
Стефен Харпер
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
18
Игор Росси
ЦЗ
3
Марсио Росарио
ЦЗ
2
Жоао Диого
ЦЗ
1
Веллингтон Лима
ВР
Остались в запасе
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
22
Стефен Харпер
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Маритиму - Ньюкасл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
Дос Баррейрос
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