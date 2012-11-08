Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бордо - Маритиму
Бордо - Маритиму: обзор матча 08 ноября 2012
Бордо
08.11.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
1 : 0
Завершен
Маритиму
16'
Д. Белльон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Маритиму
90'
Желтая карточка
Д. Симау
80'
Замена
Данило
️️️️
Ж. Луис
Замена
Ф. Маранж
️️️️
Ф. Бен Халфаллах
77'
76'
Желтая карточка
Бригель
Желтая карточка
Х. Сако
72'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
68'
67'
Замена
Д. Симау
️️️️
Олбердам
Замена
Л. Н'Гуэмо
️️️️
Ш. Диабате
63'
Замена
Х. Сако
️️️️
Д. Белльон
62'
56'
Замена
Элдон
️️️️
Ж. Гильерме
ГОЛ! 1:0!
Д. Белльон
Пас отдал
Н. Морис-Белэй
16'
12'
Желтая карточка
Р. Миранда
12'
Желтая карточка
М. Росарио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
22
Грегори Сертик
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Маритиму
1
Ромэйн Салин
ВР
41
Рубен Феррейра
ЦЗ
3
Марсио Росарио
ЦЗ
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
21
Бригель
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
13
Олбердам
ЦП
12
Жоао Луис
ЦП
5
Рафаэль Миранда
ЦП
9
Фиделис
ЦФ
17
Сами
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Бордо
8
Абдулайе Кейта
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
29
Максим Пундж
ЛЗ
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
Маритиму
1
Веллингтон Лима
ВР
66
Сержиу Семедо
ЦП
6
Давид Симау
ЦП
15
Данило
ЦП
11
Ибрахим
ЦФ
26
Адилсон
ЦФ
10
Элдон
ЦФ
4-3-3
16
Каррассо
14
Тремулинас
25
Мариано
22
Сане
21
Энрике
8
Бен Халфаллах
18
Плашил
22
Сертик
19
Морис-Белэй
11
Белльон
14
Диабате
3-2-3-2
1
Салин
3
Гильерме
21
Бригель
27
Роберж
41
Феррейра
3
Росарио
13
Олбердам
12
Луис
5
Миранда
17
Сами
9
Фиделис
8
Бен Халфаллах
28
Маранж
28
Маранж
8
Бен Халфаллах
14
Диабате
21
Н'Гуэмо
21
Н'Гуэмо
14
Диабате
11
Белльон
9
Сако
9
Сако
11
Белльон
13
Олбердам
6
Симау
6
Симау
13
Олбердам
12
Луис
15
Данило
15
Данило
12
Луис
3
Гильерме
10
Элдон
10
Элдон
3
Гильерме
Остались в запасе
Бордо
Маритиму
8
Абдулайе Кейта
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
66
Сержиу Семедо
ЦП
1
Веллингтон Лима
ВР
11
Ибрахим
ЦФ
26
Адилсон
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
8
Абдулайе Кейта
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Остались в запасе
66
Сержиу Семедо
ЦП
1
Веллингтон Лима
ВР
11
Ибрахим
ЦФ
26
Адилсон
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Бордо - Маритиму
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Шабан Дельма
Новости команд
Все
Бордо
Маритиму
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Экс-зенитовец Данни стал спортивным директором португальского клуба
2023.11.18 18:46
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
1
«Химки» купили бразильского защитника за 300 тысяч
2023.01.28 08:16
2
«Химки» согласовали переход бразильского защитника
2023.01.27 00:38
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+