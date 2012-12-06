Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маритиму - Брюгге
Маритиму - Брюгге: обзор матча 06 декабря 2012
Маритиму
06.12.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
2 : 1
Завершен
Брюгге
18'
Г. Абреу
87'
Элдон
85'
Л. Рафаэлов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Брюгге
Желтая карточка
Р. Салин
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Т. Хогли
ГОЛ! 2:1!
Элдон
Пас отдал
Бригель
87'
85'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Рафаэлов
81'
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
Замена
Данило
️️️️
Р. Бригидо
75'
74'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
М. Тчите
74'
Замена
Р. Донк
️️️️
Т. ван Акер
71'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Д. Блондель
Замена
Р. Миранда
️️️️
Сами
63'
Замена
Элдон
️️️️
Г. Абреу
54'
44'
Желтая карточка
Т. Менье
Желтая карточка
Р. Бригидо
28'
ГОЛ! 1:0!
Г. Абреу
Пас отдал
Л. Олим
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
1
Ромэйн Салин
ВР
21
Бригель
ЦЗ
18
Луис Олим
ЦЗ
18
Игор Росси
ЦЗ
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
27
Родриго Антонио
ПЗ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
66
Сержиу Семедо
ЦП
26
Адилсон
ЦФ
11
Гонсало Абреу
ЦФ
17
Сами
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Брюгге
29
Боян Йоргачевич
ВР
2
Михаэль Альмебек
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
2
Том Хогли
ПЗ
11
Джонатан Блондель
ЛП
41
Тиболт ван Акер
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
18
Бьорн Влеминкс
ЦФ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Маритиму
33
Рикарду Феррейра
ВР
3
Марсио Росарио
ЦЗ
41
Рубен Феррейра
ЦЗ
15
Данило
ЦП
5
Рафаэль Миранда
ЦП
9
Фиделис
ЦФ
10
Элдон
ЦФ
Брюгге
20
Свен Дхуст
ВР
33
Владан Кужович
ВР
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Йеспер Йоргенсен
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Салин
18
Олим
18
Росси
3
Гильерме
21
Бригель
27
Антонио
66
Семедо
91
Бригидо
17
Сами
11
Абреу
26
Адилсон
4-4-2
29
Йоргачевич
2
Хогли
2
Альмебек
21
Фигерас
12
Менье
41
ван Акер
4
Верстате
11
Рафаэлов
11
Блондель
7
Тчите
18
Влеминкс
91
Бригидо
15
Данило
15
Данило
91
Бригидо
17
Сами
5
Миранда
5
Миранда
17
Сами
11
Абреу
10
Элдон
10
Элдон
11
Абреу
41
ван Акер
4
Донк
4
Донк
41
ван Акер
11
Блондель
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
11
Блондель
7
Тчите
17
Лестьенн
17
Лестьенн
7
Тчите
Остались в запасе
Маритиму
Брюгге
33
Рикарду Феррейра
ВР
3
Марсио Росарио
ЦЗ
41
Рубен Феррейра
ЦЗ
9
Фиделис
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
20
Свен Дхуст
ВР
8
Йеспер Йоргенсен
ЦП
33
Владан Кужович
ВР
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
33
Рикарду Феррейра
ВР
3
Марсио Росарио
ЦЗ
41
Рубен Феррейра
ЦЗ
9
Фиделис
ЦФ
Остались в запасе
20
Свен Дхуст
ВР
8
Йеспер Йоргенсен
ЦП
33
Владан Кужович
ВР
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Маритиму - Брюгге
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Дос Баррейрос
Новости команд
Все
Маритиму
Брюгге
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
Лига чемпионов. Крупная победа «Реала», поражение «Шахтера» и другие результаты
21 октября
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Экс-зенитовец Данни стал спортивным директором португальского клуба
2023.11.18 18:46
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
1
«Химки» купили бразильского защитника за 300 тысяч
2023.01.28 08:16
2
«Химки» согласовали переход бразильского защитника
2023.01.27 00:38
1
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
Лига чемпионов. Крупная победа «Реала», поражение «Шахтера» и другие результаты
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+