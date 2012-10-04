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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брюгге - Маритиму
Брюгге - Маритиму: обзор матча 04 октября 2012
Брюгге
04.10.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 2 тур
2 : 0
Завершен
Маритиму
57'
К. Бакка
71'
Б. Влеминкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Маритиму
Замена
И. Тричковски
️️️️
М. Лестьенн
89'
85'
Замена
Адилсон
️️️️
Ж. Луис
Желтая карточка
М. Альмебек
80'
80'
Замена
Д. Симау
️️️️
Элдон
ГОЛ! 2:0!
Б. Влеминкс
Пас отдал
К. Бакка
71'
67'
Замена
Данило
️️️️
Р. Антонио
Желтая карточка
Д. Блондель
63'
ГОЛ! 1:0!
К. Бакка
Пас отдал
В. Васкес
57'
20'
Желтая карточка
Сами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
29
Боян Йоргачевич
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
2
Михаэль Альмебек
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
11
Джонатан Блондель
ЛП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
18
Бьорн Влеминкс
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Маритиму
1
Ромэйн Салин
ВР
21
Бригель
ЦЗ
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
41
Рубен Феррейра
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
27
Родриго Антонио
ПЗ
12
Жоао Луис
ЦП
5
Рафаэль Миранда
ЦП
9
Фиделис
ЦФ
17
Сами
ЦФ
10
Элдон
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Брюгге
20
Свен Дхуст
ВР
33
Владан Кужович
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
41
Тиболт ван Акер
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
10
Иван Тричковски
ЦФ
Маритиму
33
Рикарду Феррейра
ВР
18
Игор Росси
ЦЗ
18
Луис Олим
ЦЗ
6
Давид Симау
ЦП
15
Данило
ЦП
26
Адилсон
ЦФ
11
Гонсало Абреу
ЦФ
4-3-3
29
Йоргачевич
5
Буйссе
21
Фигерас
4
Хофкенс
2
Альмебек
11
Блондель
7
Васкес
8
Оджиджа-Офое
17
Лестьенн
70
Бакка
18
Влеминкс
3-2-2-3
1
Салин
3
Гильерме
41
Феррейра
27
Роберж
27
Антонио
21
Бригель
12
Луис
5
Миранда
10
Элдон
17
Сами
9
Фиделис
17
Лестьенн
10
Тричковски
10
Тричковски
17
Лестьенн
12
Луис
26
Адилсон
26
Адилсон
12
Луис
10
Элдон
6
Симау
6
Симау
10
Элдон
27
Антонио
15
Данило
15
Данило
27
Антонио
Остались в запасе
Брюгге
Маритиму
20
Свен Дхуст
ВР
41
Тиболт ван Акер
ЦП
33
Владан Кужович
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
Главный тренер
Жорж Леекенс
33
Рикарду Феррейра
ВР
18
Игор Росси
ЦЗ
11
Гонсало Абреу
ЦФ
18
Луис Олим
ЦЗ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
20
Свен Дхуст
ВР
41
Тиболт ван Акер
ЦП
33
Владан Кужович
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
Остались в запасе
33
Рикарду Феррейра
ВР
18
Игор Росси
ЦЗ
11
Гонсало Абреу
ЦФ
18
Луис Олим
ЦЗ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Брюгге - Маритиму
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Главный судья:
Леонтиос Траттос
Стадион:
Ян Брейдель
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