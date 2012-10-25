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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маритиму - Бордо
Маритиму - Бордо: обзор матча 25 октября 2012
Маритиму
25.10.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 3 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
36'
В. Роберж
30'
Й. Гуффран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Бордо
80'
Замена
Х. Сако
️️️️
Н. Морис-Белэй
77'
Замена
А. Савье
️️️️
Л. Обраньяк
Замена
Д. Симау
️️️️
Ж. Луис
77'
74'
Желтая карточка
Л. Н'Гуэмо
Желтая карточка
Фиделис
69'
Желтая карточка
Ж. Луис
64'
64'
Замена
Г. Сертик
️️️️
Жуссие
Замена
Р. Антонио
️️️️
Элдон
58'
45'
+1
Желтая карточка
Н. Морис-Белэй
38'
Желтая карточка
Л. Обраньяк
ГОЛ! 1:1!
В. Роберж
Пас отдал
Р. Феррейра
36'
30'
ГОЛ! 0:1!
Й. Гуффран
Пас отдал
Б. Тремулинас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
1
Ромэйн Салин
ВР
21
Бригель
ЦЗ
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
41
Рубен Феррейра
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
15
Данило
ЦП
12
Жоао Луис
ЦП
5
Рафаэль Миранда
ЦП
9
Фиделис
ЦФ
17
Сами
ЦФ
10
Элдон
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Энрике
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
20
Жуссие
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Маритиму
1
Веллингтон Лима
ВР
3
Марсио Росарио
ЦЗ
27
Родриго Антонио
ПЗ
66
Сержиу Семедо
ЦП
6
Давид Симау
ЦП
26
Адилсон
ЦФ
11
Ибрахим
ЦФ
Бордо
8
Абдулайе Кейта
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
4-3-3
1
Салин
21
Бригель
41
Феррейра
27
Роберж
3
Гильерме
15
Данило
12
Луис
5
Миранда
10
Элдон
17
Сами
9
Фиделис
4-4-2
1
Олимпа
27
Планюс
21
Энрике
25
Мариано
14
Тремулинас
20
Жуссие
21
Н'Гуэмо
18
Плашил
7
Обраньяк
19
Морис-Белэй
94
Гуффран
12
Луис
6
Симау
6
Симау
12
Луис
10
Элдон
27
Антонио
27
Антонио
10
Элдон
20
Жуссие
22
Сертик
22
Сертик
20
Жуссие
19
Морис-Белэй
9
Сако
9
Сако
19
Морис-Белэй
7
Обраньяк
6
Савье
6
Савье
7
Обраньяк
Остались в запасе
Маритиму
Бордо
66
Сержиу Семедо
ЦП
3
Марсио Росарио
ЦЗ
1
Веллингтон Лима
ВР
26
Адилсон
ЦФ
11
Ибрахим
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
8
Абдулайе Кейта
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Остались в запасе
66
Сержиу Семедо
ЦП
3
Марсио Росарио
ЦЗ
1
Веллингтон Лима
ВР
26
Адилсон
ЦФ
11
Ибрахим
ЦФ
Остались в запасе
8
Абдулайе Кейта
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Франсис Жийо
Статистика матча Маритиму - Бордо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Какос
(Керкира)
Стадион:
Дос Баррейрос
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