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    Валентин Фомичев - статистика

    #94 | Нападающий
    Имя Валентин
    Отчество Витальевич
    Фамилия Фомичев
    Команда Торпедо
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 мая 1994 (28 лет)
    Рост 190
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.03.2013 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    19.11.2012 Был в запасе Торпедо (Москва) 2:3 Урал (Екатеринбург)
    12.11.2012 Был в запасе Шинник (Ярославль) 3:2 Торпедо (Москва)
    09.10.2012 Был в запасе Томь (Томск) 2:1 Торпедо (Москва)
    01.10.2012 Был в запасе Торпедо (Москва) 0:0 Ротор (Волгоград)
    21.09.2012 Был в запасе Салют (Белгород) 1:1 Торпедо (Москва)
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