Валентин Фомичев - статистика
#94 | Нападающий
|Имя
|Валентин
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Фомичев
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|190
|Вес
|75
|Имя
|Валентин
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Фомичев
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|190
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.03.2013
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|19.11.2012
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|2:3
|Урал (Екатеринбург)
|12.11.2012
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|3:2
|Торпедо (Москва)
|09.10.2012
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|01.10.2012
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|21.09.2012
|Был в запасе
|Салют (Белгород)
|1:1
|Торпедо (Москва)