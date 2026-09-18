Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Магомед Мусалов - статистика

Нефтехимик
9 февраля 1994 (32)
#5 | Защитник
180 см | 72 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Нефтехимик
0 : 1
18.09.2026
Урал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Енисей
0 : 2
05.09.2026
Нефтехимик
88' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Нефтехимик
0 : 1
28.08.2026
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Ротор
0 : 1
24.08.2026
Нефтехимик
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Нефтехимик
0 : 1
18.09.2026
Урал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Енисей
0 : 2
05.09.2026
Нефтехимик
88' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Нефтехимик
0 : 1
28.08.2026
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Ротор
0 : 1
24.08.2026
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Нефтехимик
1 : 2
20.08.2026
Сочи
1' - 46'
26'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Нефтехимик
0 : 2
14.08.2026
Шинник
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Нижний Новгород
5 : 1
08.08.2026
Нефтехимик
1' - 46'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Нефтехимик
1 : 0
01.08.2026
Текстильщик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Волга
2 : 0
25.07.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Арсенал
0 : 1
19.07.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Нефтехимик
0 : 1
11.07.2026
Велес
1' - 90'
Главные новости
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
2
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
1
ФотоЛегионер «Спартака» прилетел в Рим и надел футболку «Ромы»
17:32
3
Пономарев – о РПЛ: «Что за чемпионат такой идиотский?»
17:17
6
Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
16:31
4
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
4
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
3
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
6
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+