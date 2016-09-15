Альбан Меха - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Альбан
|Фамилия
|Меха
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Митровице
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Альбан
|Фамилия
|Меха
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Митровице
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коньяспор
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|1' -86'
|Коньяспор (Конья)
|0:1
|Гент (Гент)
|24.11.2016
|16' -90'
|Шахтер (Донецк)
|4:0
|Коньяспор (Конья)
|03.11.2016
|1' -90'
|Брага (Брага)
|3:1
|Коньяспор (Конья)
|20.10.2016
|45' -90'
|Коньяспор (Конья)
|1:1
|Брага (Брага)
|57'
|29.09.2016
|65' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Коньяспор (Конья)
|15.09.2016
|77' -90'
|Коньяспор (Конья)
|0:1
|Шахтер (Донецк)