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Маурис Джон Девилье
Статистика
Маурис Джон Девилье - статистика
Завершил карьеру
31 июля 1992 (34), Сулинген
#14 | Нападающий
194 см
Люксембург | Германия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор ЧЕ-2020 2019
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Люксембург
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 6 тур
Люксембург
1 : 0
25.09.2022
Литва
Был в запасе
Лига наций, 5 тур
Турция
3 : 3
22.09.2022
Люксембург
Был в запасе
Лига наций, 4 тур
Люксембург
2 : 2
14.06.2022
Фарерские острова
67' - 90'
Лига наций, 3 тур
Люксембург
0 : 2
11.06.2022
Турция
Был в запасе
Лига наций, 2 тур
Фарерские острова
0 : 1
07.06.2022
Люксембург
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Литва
0 : 2
04.06.2022
Люксембург
Был в запасе
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