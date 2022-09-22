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Расписание матчей
Лига наций
Турция - Люксембург
Турция - Люксембург: обзор матча 22 сентября 2022
Турция
22.09.2022, четверг, 21:45
Лига наций, группа C1, 5 тур
3 : 3
Завершен
Люксембург
16'
Д. Ундер (П)
39'
М. Шано (АГ)
87'
И. Юкшек
9'
М. Мартинс
37'
Д. Синани
69'
Ж. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Турция - Люксембург
ГОЛ! 3:3!
И. Юкшек
87'
85'
Замена
А. Скендерович
️️️️
Ж. Родригес
Замена
И. Юкшек
️️️️
О. Кекчю
81'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
Д. Ундер
78'
75'
Замена
Т. Рупиль
️️️️
В. Тиль
Замена
С. Дурсун
️️️️
К. Актюркоглу
73'
69'
ГОЛ! 2:3!
Ж. Родригес
Пас отдал
Ф. Бонерт
Желтая карточка
Д. Ундер
63'
53'
Замена
Ф. Бонерт
️️️️
М. Мартинс
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
Д. Сеюнджу
46'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Х. Дервисоглу
46'
46'
Замена
Л. Жерсон
️️️️
М. Шано
45'
+2
Желтая карточка
М. Мартинс
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Шано
39'
37'
ГОЛ! 1:2!
Д. Синани
Пас отдал
И. Санчес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Ундер
16'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Мартинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
6
Оркун Кекчю
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Энес Унал
ЦФ
26
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
2
Максим Шано
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
7
Ивандро Санчес
АП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
0
Доган Алемдар
ВР
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
8
Толга Чигерчи
ОП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Юнус Акгюн
ЦП
0
Беркан Кутлу
ЦП
0
Сердар Гюрлер
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
0
Онур Булут
ПП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
6
Диогу Пиментель
ОП
14
Эрик Вейга
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
9
Алессио Курчи
ЦФ
11
Майкл Омосанья
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
4-2-2-2
1
Чакир
13
Эльмали
22
Айхан
4
Сеюнджу
2
Челик
20
Кадиоглу
6
Кекчю
7
Актюркоглу
7
Ундер
26
Дервисоглу
9
Унал
3-5-1-1
1
Морис
2
Шано
22
Мартинс
17
Пинту
18
Янс
16
Баррейро
11
Тиль
10
Синани
21
Тилль
7
Санчес
10
Родригес
4
Сеюнджу
8
Чигерчи
8
Чигерчи
4
Сеюнджу
6
Кекчю
16
Юкшек
16
Юкшек
6
Кекчю
7
Ундер
17
Акгюн
17
Акгюн
7
Ундер
26
Дервисоглу
10
Кахведжи
10
Кахведжи
26
Дервисоглу
7
Актюркоглу
19
Дурсун
19
Дурсун
7
Актюркоглу
10
Родригес
7
Скендерович
7
Скендерович
10
Родригес
2
Шано
7
Жерсон
7
Жерсон
2
Шано
11
Тиль
10
Рупиль
10
Рупиль
11
Тиль
22
Мартинс
4
Бонерт
4
Бонерт
22
Мартинс
Остались в запасе
Турция
Люксембург
12
Алтай Баиндыр
ВР
0
Доган Алемдар
ВР
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
0
Беркан Кутлу
ЦП
0
Сердар Гюрлер
ЦП
0
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Штефан Кунц
12
Ральф Шон
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
6
Диогу Пиментель
ОП
14
Эрик Вейга
ЦП
9
Алессио Курчи
ЦФ
11
Майкл Омосанья
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
0
Доган Алемдар
ВР
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
0
Беркан Кутлу
ЦП
0
Сердар Гюрлер
ЦП
0
Онур Булут
ПП
Остались в запасе
12
Ральф Шон
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
6
Диогу Пиментель
ОП
14
Эрик Вейга
ЦП
9
Алессио Курчи
ЦФ
11
Майкл Омосанья
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Турция - Люксембург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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