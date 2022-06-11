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Расписание матчей
Лига наций
Люксембург - Турция
Люксембург - Турция: обзор матча 11 июня 2022
Люксембург
11.06.2022, суббота, 21:45
Лига наций, группа C1, 3 тур
0 : 2
Завершен
Турция
37'
Х. Чалханоглу (П)
76'
С. Дурсун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люксембург - Турция
Замена
Ф. Бонерт
️️️️
М. Мартинс
81'
81'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Д. Токез
Замена
Л. Жерсон
️️️️
Д. Синани
81'
76'
ГОЛ! 0:2!
С. Дурсун
68'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Х. Дервисоглу
68'
Замена
Э. Эльмали
️️️️
Ф. Кадиоглу
68'
Замена
С. Озкан
️️️️
Х. Чалханоглу
Замена
М. Омосанья
️️️️
К. Мартинс
63'
Замена
В. Тиль
️️️️
И. Санчес
54'
46'
Замена
С. Дурсун
️️️️
О. Кекчю
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Чалханоглу
Желтая карточка
Л. Баррейро
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
22
Марвин Мартинс
ЛЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
19
Матиас Олесен
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ПЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
16
Леандро Баррейро
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
7
Ивандро Санчес
АП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
20
Ферди Кадиоглу
ЛЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
0
Догукан Синик
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Дорухан Токез
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
26
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Люксембург
23
Лукас Фокс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
6
Диогу Пиментель
ОП
7
Ларс Жерсон
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
9
Алессио Курчи
ЦФ
11
Майкл Омосанья
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Турция
0
Доган Алемдар
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Салих Озкан
ЦП
0
Беркан Кутлу
ЦП
17
Юнус Акгюн
ЦП
0
Тиаго Кукур
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Морис
2
Шано
19
Олесен
17
Пинту
22
Мартинс
8
Мартинс
13
Карлсон
16
Баррейро
10
Синани
7
Санчес
10
Родригес
4-3-2-1
1
Чакир
2
Челик
3
Демирал
4
Сеюнджу
20
Кадиоглу
10
Чалханоглу
8
Токез
6
Кекчю
7
Ундер
0
Синик
26
Дервисоглу
10
Синани
7
Жерсон
7
Жерсон
10
Синани
7
Санчес
11
Тиль
11
Тиль
7
Санчес
8
Мартинс
11
Омосанья
11
Омосанья
8
Мартинс
22
Мартинс
4
Бонерт
4
Бонерт
22
Мартинс
20
Кадиоглу
13
Эльмали
13
Эльмали
20
Кадиоглу
10
Чалханоглу
5
Озкан
5
Озкан
10
Чалханоглу
8
Токез
0
Кутлу
0
Кутлу
8
Токез
26
Дервисоглу
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
26
Дервисоглу
6
Кекчю
19
Дурсун
19
Дурсун
6
Кекчю
Остались в запасе
Люксембург
Турция
23
Лукас Фокс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
6
Диогу Пиментель
ОП
21
Себастьен Тилль
ЦП
9
Алессио Курчи
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
0
Доган Алемдар
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
22
Каан Айхан
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
17
Юнус Акгюн
ЦП
0
Тиаго Кукур
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Остались в запасе
23
Лукас Фокс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
6
Диогу Пиментель
ОП
21
Себастьен Тилль
ЦП
9
Алессио Курчи
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Остались в запасе
0
Доган Алемдар
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
22
Каан Айхан
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
17
Юнус Акгюн
ЦП
0
Тиаго Кукур
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Штефан Кунц
Статистика матча Люксембург - Турция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
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