Сержиу Суциу - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Сержиу
|Фамилия
|Суциу
|Команда
|Юве Стабиа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сату Маре
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 мая 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Имя
|Сержиу
|Фамилия
|Суциу
|Команда
|Юве Стабиа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сату Маре
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 мая 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.01.2013
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:2
|Торино (Турин)
|20.01.2013
|Был в запасе
|Пескара (Пескара)
|0:2
|Торино (Турин)
|13.01.2013
|80' -90'
|Торино (Турин)
|3:2
|Сиена (Сиена)
|05.01.2013
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|0:0
|Торино (Турин)
|22.12.2012
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:0
|Кьево (Верона)
|16.12.2012
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Торино (Турин)
|09.12.2012
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:4
|Милан (Милан)