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    Сержиу Суциу - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Сержиу
    Фамилия Суциу
    Команда Юве Стабиа
    Состав Основной
    Родной город Сату Маре
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 мая 1990 (32 года)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.01.2013 Был в запасе Интер (Милан) 2:2 Торино (Турин)
    20.01.2013 Был в запасе Пескара (Пескара) 0:2 Торино (Турин)
    13.01.2013 80' -90' Торино (Турин) 3:2 Сиена (Сиена)
    05.01.2013 Был в запасе Катания (Катания) 0:0 Торино (Турин)
    22.12.2012 Был в запасе Торино (Турин) 2:0 Кьево (Верона)
    16.12.2012 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:1 Торино (Турин)
    09.12.2012 Был в запасе Торино (Турин) 2:4 Милан (Милан)
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