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Антон Амельченко
Статистика
Антон Амельченко - статистика
Завершил карьеру
27 марта 1985 (41), Гомель
#1 | Вратарь
192 см | 85 кг
Беларусь | Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Товарищеские матчи 2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
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Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-лига 2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
2
-4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 8 тур
Факел
2 : 0
23.08.2015
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тюмень
1 : 2
17.08.2015
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Факел
0 : 1
10.08.2015
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волгарь
2 : 1
03.08.2015
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Факел
3 : 1
27.07.2015
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Оренбург
1 : 0
20.07.2015
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Факел
1 : 3
15.07.2015
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тосно
1 : 0
11.07.2015
Факел
1' - 90'
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