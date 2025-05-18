Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нико Гисельман - статистика

Завершил карьеру
26 сентября 1991 (34)
#17 | Защитник
179 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гройтер Фюрт
24
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Гройтер Фюрт
3 : 2
18.05.2025
Гамбург
76' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
1 : 1
11.05.2025
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Герта
1 : 0
04.05.2025
Гройтер Фюрт
1' - 59'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Гройтер Фюрт
0 : 1
25.04.2025
Ульм 1846
1' - 86'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Карлсруэ
1 : 0
20.04.2025
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
11.04.2025
Кельн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Дармштадт
1 : 0
05.04.2025
Гройтер Фюрт
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Гройтер Фюрт
3 : 3
30.03.2025
Шальке-04
86' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Нюрнберг
3 : 0
16.03.2025
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
08.03.2025
Магдебург
1' - 84'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Фортуна
1 : 2
28.02.2025
Гройтер Фюрт
86' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Гройтер Фюрт
3 : 0
23.02.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Эльверсберг
2 : 0
15.02.2025
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
07.02.2025
Ян Регенсбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Падерборн
1 : 2
02.02.2025
Гройтер Фюрт
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Гройтер Фюрт
2 : 4
24.01.2025
Кайзерслаутерн
1' - 66'
45'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Пройссен
2 : 1
18.01.2025
Гройтер Фюрт
1' - 77'
28'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Гамбург
5 : 0
21.12.2024
Гройтер Фюрт
1' - 81'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
15.12.2024
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
07.12.2024
Герта
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Ульм 1846
1 : 1
01.12.2024
Гройтер Фюрт
1' - 90'
45'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
2 : 3
23.11.2024
Карлсруэ
1' - 80'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кельн
1 : 0
09.11.2024
Гройтер Фюрт
1' - 82'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Гройтер Фюрт
1 : 5
02.11.2024
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
3 : 4
26.10.2024
Гройтер Фюрт
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Гройтер Фюрт
0 : 4
20.10.2024
Нюрнберг
1' - 46'
40'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Магдебург
2 : 2
06.10.2024
Гройтер Фюрт
31' - 84'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
1 : 2
27.09.2024
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2 : 0
21.09.2024
Гройтер Фюрт
1' - 46'
16'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
15.09.2024
Эльверсберг
58' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Ян Регенсбург
0 : 4
30.08.2024
Гройтер Фюрт
75' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
24.08.2024
Падерборн
77' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
09.08.2024
Гройтер Фюрт
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Гройтер Фюрт
3 : 1
04.08.2024
Пройссен
80' - 90'
Главные новости
Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
16:31
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
2
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
2
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Сборная России лишилась защитника
15:03
2
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
7
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
13
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+