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Евгений Чеберячко
Статистика
Евгений Чеберячко - статистика
Завершил карьеру
19 июня 1983 (43)
#14 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Украина. Кубок 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Чемпионат Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Днепр
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Днепр
3 : 0
10.12.2015
Русенборг
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Лацио
3 : 1
26.11.2015
Днепр
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Сент-Этьен
3 : 0
05.11.2015
Днепр
1' - 45'
Лига Европы, 3 тур
Днепр
0 : 1
22.10.2015
Сент-Этьен
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Русенборг
0 : 1
01.10.2015
Днепр
90' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Днепр
1 : 1
17.09.2015
Лацио
Был в запасе
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