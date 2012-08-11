Артем Лобов - статистика
#59 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Лобов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|176
|Вес
|59
|Имя
|Артем
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Лобов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|176
|Вес
|59
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2012
|81' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|24.11.2012
|50' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|4:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|18.11.2012
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|02.11.2012
|36' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:5
|Спартак М (мол) (Москва)
|05.10.2012
|74' -90'
|3:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|30.09.2012
|65' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|21.09.2012
|87' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|25.08.2012
|58' -87'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|19.08.2012
|69' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|11.08.2012
|46' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|90'
|04.08.2012
|20' -79'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:3
|Академия Кубань (Краснодар)