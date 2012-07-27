|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|84' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|01.12.2012
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|24.11.2012
|70' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|4:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|18.11.2012
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|02.11.2012
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:5
|Спартак М (мол) (Москва)
|27.10.2012
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|5:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|30.09.2012
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|19.08.2012
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|11.08.2012
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|27.07.2012
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|7:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|21.07.2012
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|4:2
|Ахмат (мол) (Грозный)