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    Рамиль Кафитулин - статистика

    #37 | Защитник
    Имя Рамиль
    Отчество Азьгатович
    Фамилия Кафитулин
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 марта 1996 (26 лет)
    Рост 173
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2012 84' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    01.12.2012 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 1:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    24.11.2012 70' -90' Академия Кубань (Краснодар) 4:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    18.11.2012 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 0:3 Локомотив (мол) (Москва)
    02.11.2012 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 1:5 Спартак М (мол) (Москва)
    27.10.2012 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 5:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    30.09.2012 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 2:2 Краснодар (мол) (Краснодар)
    19.08.2012 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 0:1 Амкар (мол) (Пермь)
    11.08.2012 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    27.07.2012 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 7:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    21.07.2012 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 4:2 Ахмат (мол) (Грозный)
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