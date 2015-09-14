Руслан Гомлешко - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Муратович
|Фамилия
|Гомлешко
|Команда
|Биолог-Новокубанск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|167
|Вес
|54
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Муратович
|Фамилия
|Гомлешко
|Команда
|Биолог-Новокубанск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|167
|Вес
|54
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Биолог-Новокубанск
|13
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|57' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:3
|Терек-2 (Грозный)
|01.11.2015
|54' -90'
|Афипс (Афипский)
|3:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|25.10.2015
|46' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|3:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|18.10.2015
|1' -60'
|Астрахань (Астрахань)
|4:1
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|11.10.2015
|1' -72'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|08.10.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|2:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|04.10.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|2:2
|Ангушт (Назрань)
|28.09.2015
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|21.09.2015
|1' -38'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|14.09.2015
|1' -84'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|42'
|07.09.2015
|1' -63'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|25.08.2015
|1' -60'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|1:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|18.08.2015
|1' -69'
|Терек-2 (Грозный)
|0:2
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)