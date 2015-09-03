|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-Ижевск
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|2:1
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|20.10.2015
|1' -67'
|Челябинск (Челябинск)
|2:0
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|14.10.2015
|83' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|08.10.2015
|Был в запасе
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:3
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|3:2
|Динамо (Киров)
|27.09.2015
|74' -90'
|Волга (Ульяновск)
|2:1
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|19.09.2015
|81' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|6:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|15.09.2015
|87' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|3:1
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|09.09.2015
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|0:0
|Химик (Дзержинск)
|03.09.2015
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|2:1
|Челябинск (Челябинск)