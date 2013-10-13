|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мордовия
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2013
|88' -90'
|Мордовия (Саранск)
|4:2
|Шинник (Ярославль)
|17.11.2013
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:2
|Мордовия (Саранск)
|10.11.2013
|90' -90'
|Мордовия (Саранск)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|03.11.2013
|90' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:4
|Мордовия (Саранск)
|27.10.2013
|84' -90'
|Мордовия (Саранск)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|23.10.2013
|81' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:3
|Мордовия (Саранск)
|18.10.2013
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|0:0
|Мордовия (Саранск)
|13.10.2013
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|1:0
|Торпедо (Москва)