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    Эммануэль Эррера - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Эммануэль
    Фамилия Эррера
    Команда Тигрес УАНЛ
    Состав Основной
    Родной город Росарио
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монпелье 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.12.2012 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    59'
    21.11.2012 69' -90' Арсенал (Лондон) 2:0 Монпелье (Монпелье)
    06.11.2012 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 3:1 Монпелье (Монпелье)
    24.10.2012 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:2 Олимпиакос (Пирей)
    03.10.2012 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:2 Монпелье (Монпелье)
    18.09.2012 78' -90' Монпелье (Монпелье) 1:2 Арсенал (Лондон)
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