Эммануэль Эррера - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Эммануэль
|Фамилия
|Эррера
|Команда
|Тигрес УАНЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Эммануэль
|Фамилия
|Эррера
|Команда
|Тигрес УАНЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монпелье
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2012
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|59'
|21.11.2012
|69' -90'
|Арсенал (Лондон)
|2:0
|Монпелье (Монпелье)
|06.11.2012
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Монпелье (Монпелье)
|24.10.2012
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)
|03.10.2012
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:2
|Монпелье (Монпелье)
|18.09.2012
|78' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Арсенал (Лондон)