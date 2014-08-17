|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпаты
|7
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2014
|90' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Карпаты (Львов)
|30.11.2014
|69' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|85'
|02.11.2014
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:2
|Заря (Луганск)
|19.10.2014
|76' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|90'
|04.10.2014
|72' -90'
|Олимпик (Донецк)
|1:0
|Карпаты (Львов)
|81'
|21.09.2014
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|3:3
|Металлист (Харьков)
|14.09.2014
|46' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Карпаты (Львов)
|31.08.2014
|61' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:2
|Металлург (Запорожье)
|17.08.2014
|76' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:2
|Карпаты (Львов)