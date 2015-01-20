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    Жуниор Талло - статистика

    #49 | Нападающий
    Имя Жуниор
    Фамилия Талло
    Команда Витория Гимараеш
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 декабря 1992 (30 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кот-д'Ивуар 4 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.02.2015 120' -90' Кот-д'Ивуар 0:0
    (9:8)п    		 Гана
    202'
    04.02.2015 Был в запасе ДР Конго 1:3 Кот-д'Ивуар
    01.02.2015 90' -90' Кот-д'Ивуар 3:1 Алжир
    90'
    28.01.2015 60' -90' Камерун 0:1 Кот-д'Ивуар
    24.01.2015 84' -90' Кот-д'Ивуар 1:1 Мали
    20.01.2015 Был в запасе Кот-д'Ивуар 1:1 Гвинея
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