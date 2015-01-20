Жуниор Талло - статистика
#49 | Нападающий
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Талло
|Команда
|Витория Гимараеш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Талло
|Команда
|Витория Гимараеш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кот-д'Ивуар
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.02.2015
|120' -90'
|Кот-д'Ивуар
|0:0
(9:8)п
|Гана
|202'
|04.02.2015
|Был в запасе
|ДР Конго
|1:3
|Кот-д'Ивуар
|01.02.2015
|90' -90'
|Кот-д'Ивуар
|3:1
|Алжир
|90'
|28.01.2015
|60' -90'
|Камерун
|0:1
|Кот-д'Ивуар
|24.01.2015
|84' -90'
|Кот-д'Ивуар
|1:1
|Мали
|20.01.2015
|Был в запасе
|Кот-д'Ивуар
|1:1
|Гвинея