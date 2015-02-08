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Жуниор Талло
Статистика
Жуниор Талло - статистика
Завершил карьеру
21 декабря 1992 (33)
#49 | Нападающий
185 см
Кот-д'Ивуар
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Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2018/2019
Португалия. Примейра 2017/2018
Кубок Африканских Наций 2015
Франция. Кубок лиги 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кот-д'Ивуар
4
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Африканских Наций, Финал
Кот-д'Ивуар
0 : 0
08.02.2015
Гана
120' - 90'
Кубок Африканских Наций, 1/2 финала
ДР Конго
1 : 3
04.02.2015
Кот-д'Ивуар
Был в запасе
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
Кот-д'Ивуар
3 : 1
01.02.2015
Алжир
90' - 90'
90'
Кубок Африканских Наций, 3 тур
Камерун
0 : 1
28.01.2015
Кот-д'Ивуар
60' - 90'
Кубок Африканских Наций, 2 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 1
24.01.2015
Мали
84' - 90'
Кубок Африканских Наций, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 1
20.01.2015
Гвинея
Был в запасе
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