Магомед Боршаев - статистика
#61 | Полузащитник
|Имя
|Магомед
|Отчество
|Бадрудиевич
|Фамилия
|Боршаев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Имя
|Магомед
|Отчество
|Бадрудиевич
|Фамилия
|Боршаев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Терек-2
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:3
|Терек-2 (Грозный)
|01.11.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|2:1
|СКА (Ростов-на-Дону)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Терек-2 (Грозный)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Терек-2 (Грозный)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|25.08.2015
|90' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:3
|Терек-2 (Грозный)
|18.08.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|0:2
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|82'
|12.08.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Терек-2 (Грозный)
|04.08.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|1:2
|Ангушт (Назрань)
|28.07.2015
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:0
|Терек-2 (Грозный)
|20.07.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|0:0
|МИТОС (Новочеркасск)