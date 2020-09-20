Федерико Риччи - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Риччи
|Команда
|Реджина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Риччи
|Команда
|Реджина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:3
|Торино (Турин)
|18.10.2020
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:4
|Сассуоло (Сассуоло)
|03.10.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|4:1
|Кротоне (Кротоне)
|27.09.2020
|87' -90'
|Специя (Ла Специя)
|1:4
|Сассуоло (Сассуоло)
|20.09.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)