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    Федерико Риччи - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Федерико
    Фамилия Риччи
    Команда Реджина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 мая 1994 (28 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.10.2020 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:3 Торино (Турин)
    18.10.2020 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:4 Сассуоло (Сассуоло)
    03.10.2020 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 4:1 Кротоне (Кротоне)
    27.09.2020 87' -90' Специя (Ла Специя) 1:4 Сассуоло (Сассуоло)
    20.09.2020 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Кальяри (Кальяри)
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