Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Италия. Серия А 2013/2014